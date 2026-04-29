«Неприятный случай»: Хегсет заявил, что США расследуют удар по школе для девочек в Иране

Американские военнослужащие продолжают расследование удара по школе для девочек в Иране. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Этот неприятный случай по-прежнему расследуется», — сказал министр войны на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.
Как писал сайт KP.RU, 7 марта президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в ударе по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. По его словам, судя по тому, что он видел, это сделал Иран, так как Исламская республика якобы очень неточна со своим оружием.
Напомним, что 28 февраля текущего года в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана погибли 175 учениц. Кроме того, жертвами атаки также стали и 14 педагогов учебного заведения.