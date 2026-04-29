В Воронеже за 321 тысячу продают статуэтку поэта Кольцова

Фигурка мушкетера украшала дачу Башкирцева.

В Воронеже за 321 тысячу рублей продают позолоченную статуэтку XIX века. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.

Речь идет о фигурке одного из двух мушкетеров, которые украшали марш лестницы здания усадьбы «Дача Башкирцевых». Сейчас она является объектом культурного наследия регионального значения.

Как отмечает владелец лота, меценат Иван Башкирцев был женат на сестре Алексея Кольцова.

— В начале XIX века этот мушкетер был в руках известного поэта, — сказано в объявлении.

