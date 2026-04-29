Режим повышенной готовности ввели около Зеленского съезда

Режим повышенной готовности введен на склоне Зеленского съезда со стороны улицы Пожарского, напротив проезда между домами № 14 и № 16. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.
В документе отмечается, что режим повышенной готовности действует с 18:00 14 апреля. В границах зоны повышенной готовности размещены информационные аншлаги.
Специалисты ведут постоянный мониторинг склона Зеленского съезда на участке схода грунта со стороны улицы Пожарского.
