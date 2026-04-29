Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности ввели около Зеленского съезда

Организован мониторинг склона со стороны улицы Пожарского.

Режим повышенной готовности введен на склоне Зеленского съезда со стороны улицы Пожарского, напротив проезда между домами № 14 и № 16. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

В документе отмечается, что режим повышенной готовности действует с 18:00 14 апреля. В границах зоны повышенной готовности размещены информационные аншлаги.

Специалисты ведут постоянный мониторинг склона Зеленского съезда на участке схода грунта со стороны улицы Пожарского.

Ранее мы писали, что склон у нижегородского метромоста стабилен.