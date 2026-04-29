NU.nl: Пожар вспыхнул на полигоне для артиллерии в Нидерландах

На территории артиллерийского полигона в нидерландской провинции Гелдерланд вспыхнул природный пожар, как сообщил портал NU.nl. Для ликвидации возгорания на место направлены несколько пожарных расчетов. В районе наблюдается столб густого дыма, который заметен издалека.
Причины пожара пока не выяснены. Министерство обороны Нидерландов не дает комментариев по этому поводу. В условиях трехнедельной засухи и отсутствия осадков на значительной части территории страны, ранее в нескольких провинциях, включая Гелдерланд, был объявлен повышенный риск возникновения природных пожаров, поэтому возникновение пожара в целом обусловлено погодой.
Артиллерийский полигон в провинции Гелдерланд является военным учебным центром и единственным местом в Нидерландах, где разрешены стрельбы из пушек и минометов.