Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звёздный дождь и два полнолуния увидят волгоградцы в мае

Самым интенсивным звездопад будет в ночь с 5 на 6 мая, когда ожидается падение до 40 метеоритов в час.

Постоять под звёздным дождем сможет при желании каждый житель Волгоградской области в мае. Метеорный поток Аквариды продлится весь месяц, сообщает РИАЦ.

Самым интенсивным звездопад будет в ночь с 5 на 6 мая, когда ожидается падение до 40 метеоритов в час. Однако в это время на небе будет царить полная Луна — она может помешать наблюдению.

Полнолуние в этом месяце случится дважды 1 и 31 мая. В следующий раз такое явление произойдёт только в декабре 2028 года.

А еще Меркурий и Уран приблизятся в мае к Солнцу настолько, что станут невидимками из-за его лучей. Расстояние между планетами тем временем увеличится до максимума 14 мая.

