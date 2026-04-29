Звёздный дождь и два полнолуния увидят волгоградцы в мае

Постоять под звёздным дождем сможет при желании каждый житель Волгоградской области в мае. Метеорный поток Аквариды продлится весь месяц, сообщает РИАЦ.
Самым интенсивным звездопад будет в ночь с 5 на 6 мая, когда ожидается падение до 40 метеоритов в час. Однако в это время на небе будет царить полная Луна — она может помешать наблюдению.
Полнолуние в этом месяце случится дважды 1 и 31 мая. В следующий раз такое явление произойдёт только в декабре 2028 года.
А еще Меркурий и Уран приблизятся в мае к Солнцу настолько, что станут невидимками из-за его лучей. Расстояние между планетами тем временем увеличится до максимума 14 мая.
