В Госдуму внесли проект о снижении НДС до 20 процентов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Государственную думу проект закона о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов. Он отметил, что повышение налоговой ставки с 1 января 2026 года привело к росту цен, снижению деловой активности и создало серьезные проблемы для малого и среднего бизнеса.