В Госдуму внесли проект о снижении НДС до 20 процентов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Государственную думу проект закона о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов. Он отметил, что повышение налоговой ставки с 1 января 2026 года привело к росту цен, снижению деловой активности и создало серьезные проблемы для малого и среднего бизнеса.
Политик в качестве альтернативных мер для пополнения бюджета предложил радикальное снижение ключевой ставки, введение налога на сверхприбыль и сокращение расходов на обслуживание государственного долга. Миронов отдельно раскритиковал налоговую реформу, назвав ее неудачной и контрпродуктивной для экономики.
— «Аналитики Минфина» почему-то не учли исторический опыт, а он свидетельствует, что механическое повышение налогов ведет не к росту, а к сокращению сбора платежей, и в ряде случаев — к расширению теневого сектора экономики, — передает слова Миронова официальный сайт партии.
Президент России Владимир Путин 28 ноября 2026 года подписал закон о повышении НДС до 22 процентов. Льготная ставка 10 процентов на социально значимые товары — основные продукты питания, лекарства, детские и других товары — была сохранена.