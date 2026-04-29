Спортсменка из Пензенской области взяла золото на турнире по кудо в Москве

Полина Сидякина из Пензенской области завоевала золото на Всероссийском турнире по кудо, посвященном бойцам спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ), который прошел 18 апреля в Москве. Подготовку атлетов в регионе проводят в том числе по госпрограмме «Спорт России», сообщили в областном министерстве физической культуры и спорта.
В соревнованиях участвовали более 570 спортсменов из 29 регионов страны. Воспитанница школы кудо из Пензенской области Полина Сидякина успешно прошла всю турнирную сетку и поднялась на высшую ступень пьедестала в своей весовой категории. Также достойно представила регион Эвелина Снадина среди девушек 14−15 лет. Она выиграла предварительный поединок, но в следующем бою уступила сопернице.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.