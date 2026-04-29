Спортсменка из Пензенской области взяла золото на турнире по кудо в Москве

В соревнованиях участвовали более 570 спортсменов из 29 регионов страны. Воспитанница школы кудо из Пензенской области Полина Сидякина успешно прошла всю турнирную сетку и поднялась на высшую ступень пьедестала в своей весовой категории. Также достойно представила регион Эвелина Снадина среди девушек 14−15 лет. Она выиграла предварительный поединок, но в следующем бою уступила сопернице.