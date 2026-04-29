Глава Самары Иван Носков сообщил о подаче отопления в соцучреждения

В Самаре тепло снова подали в социальные учреждения.

В социальные учреждения Самары снова подали отопление на фоне аномально холодной погоды, которая установилась в конце апреля. Об этом в своем канале в МАКС написал глава города Иван Носков.

«В многоквартирных домах работают УК — управляющая компания может возобновить подачу отопления, обратившись в “Т Плюс”», — сообщил мэр.

В МКД могут снова подключить тепло, если в доме есть работающий прибор учета, а в трубах еще не слили теплоноситель. Жители некоторых домов уже заметили, что отопление им снова подключили.

Ранее в Самаре на фоне холодов приостановили процесс отключения отопления. Возобновление подачи тепла обсуждали на оперативном совещании областного правительства.