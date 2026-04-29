Наш вклад: как компании помогают повышать качество жизни в России

Развивать и улучшать самые разные направления — от здравоохранения и культуры до продовольственной безопасности и цифровых технологий — помогают национальные проекты. А еще в этой работе участвуют компании и некоммерческие организации (НКО). Они разрабатывают и реализуют социальные проекты, например благотворительные программы для детей-сирот, ветеранов СВО.
Поближе познакомиться с самыми значимыми помогает Национальная премия «Наш вклад». Это первая в России награда, которую вручают бизнесу и НКО за вклад в работу по нацпроектам. Подробнее о победителях премии сезона 2025−2026 годов — в нашем материале.
Социальные проекты со всей страны.
На участие в премии в этом году поступило 792 заявки из всех регионов. Отбор прошли 644 проекта, а награды и статус «Партнер национальных проектов» получили 362 бизнес-компании и некоммерческие организации. Победителей отметили на торжественной церемонии, которая состоялась в апреле в координационном центре правительства России.
«Национальная премия “Наш вклад” наглядно демонстрирует, что российские компании и социально ориентированные структуры активно поддерживают векторы, задаваемые государством. И это открывает широкие перспективы для дальнейшего успешного развития нашей страны», — отметил вице-премьер РФ Александр Новак, возглавляющий экспертный совет премии.
Он также добавил, что сегодня бизнес все больше внимания уделяет продвижению инновационных отраслей экономики, росту производительности труда, поддержке малого и среднего предпринимательства, повышению качества жизни людей. Результаты шестого сезона премии показали особый интерес участников к социальным проектам в таких сферах, как инфраструктура, экономика данных, кадры, туризм и конкурентная экономика.
В основном среди финалистов шестого сезона премии — представители некоммерческого сектора (47%), еще 28% — крупного бизнеса, 12% — малых предприятий. Также в числе лидеров госкорпорации, госкомпании (10%), средний бизнес (3%). Большинство представленных проектов имеют федеральный масштаб, 35% — региональный.
Номинации и победители.
В этом году 20 компаний стали лидерами и призерами премии «Наш вклад» в шести основных номинациях.
В категории «Крупный бизнес. Регион» третье место разделили между собой две компании — ООО «Сахалинская энергия» и ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ». На второй строчке — ПАО «ФосАгро», на первом месте — ПАО АФК «Система» с такими проектами, как поддержка «молодой» науки, юных талантов, людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, с 2004 года компания помогает семьям, где есть люди с инвалидностью, знакомиться с искусством. Для этого разрабатывают специальные форматы посещения Русского музея, в том числе квесты и групповые занятия для дошкольников, создают видеофильмы с сурдопереводом.
«Тот факт, что мы уже третий год подряд становимся лидерами в премии за вклад в достижение национальных целей, подтверждает правильность выбранной социальной стратегии корпорации, а также востребованность и эффективность проектов нашего благотворительного фонда, направленных на поддержку талантливой молодежи, развитие территорий и человеческого капитала в регионах страны», — отметил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
В номинации «Средний бизнес» третье место также присудили двум компаниям — ООО «Волков» и ООО «УК РОСТАГРО». Второе место у ООО НПО «Экспериментальный завод», первое — у ООО «айФлекс». Московская компания, которая работает в сфере создания ПО, бесплатно разработала ИT-систему для благотворительной службы «Милосердие».
Раньше для координации волонтеров использовали чаты и таблицы. А с 2023 года у службы появились своя платформа и мобильные приложения, которые работают как сервисы доставки: заявка от подопечного появляется в системе, ближайший волонтер видит ее на карте и может оперативно помочь. Новая система работы помогла сократить среднее время отклика вдвое — до семи дней, а некоторые запросы стали обрабатывать всего за несколько часов.
В номинации «Малый бизнес» третье место заняло ООО «Киносферум», второе — ИП Володин С. А. А победителем стало ООО «Школково» с образовательными сервисами для педагогов и учеников. В категории «НКО» третье место у АНО «Цифровая экономика», второе — за АНО «Цафров». А первое присудили МОО «Национальный Инклюзивный Комитет» за проекты, которые помогают развивать спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья.
ПАО «ВымпелКом» заняло третье место в номинации «Крупный бизнес. Сетевой», на втором — ПАО «Корпоративный центр Икс 5 (X5)», на первом — крупнейший в России частный медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» (АО «НМГ»). Победитель завоевал премию за социальные проекты, в том числе благотворительную телепрограмму для ребят из детских домов.
В масштабе страны.
В номинации «Госкорпорации и госкомпании» третье место у ПАО «Сбербанк», на втором — АО «Россельхозбанк», а победу присудили ОАО «РЖД» за 15 социальных программ, которые помогают эффективнее работать по нацпроектам «Семья», «Молодёжь и дети», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная транспортная система», «Экологическое благополучие», «Инфраструктура для жизни».
«Рады, что именно наши проекты и комплексный системный подход были отмечены жюри. Это придает сил и уверенности, что мы правильно движемся. Большие слова благодарности коллективу Российских железных дорог, всем рабочим командам, которые реализуют эти проекты. Это награда нашего коллектива», — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Саратов.
В числе организаций, которые боролись за победу в шестом сезоне премии, — «СКБ Контур» — один из лидеров ИT-рынка России. Компания представила в финале проект «Гид по ИT», который помогает решать задачи сразу нескольких нацпроектов в части подготовки кадров для ИT-отрасли. Для этого волонтеры компании разработали систему знакомства с цифровыми профессиями. Она включает онлайн-навигатор с подробным описанием 43 специальностей, интерактивный тест и игру для школьников, профориентационные уроки и экскурсии от действующих ИТ-специалистов.
«Сама штаб-квартира произвела впечатление. Мне понравилось то, как здесь заботятся о своих сотрудниках. Это выглядит очень заманчиво для соискателей. Компания смогла изменить мое представление о том, как и в каких условиях работают программисты и в принципе ИT-специалисты», — поделился впечатлениями об экскурсии десятиклассник из Свердловской области Сергей.
Проект «Гид по ИТ» уже охватил 39 регионов страны. В 2025 году провели более 160 экскурсий — свыше 3 тыс. школьников побывали в офисах компании в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге и Ижевске.
Первая Национальная премия «Наш вклад» проводится с 2021 года, ее оператором выступает АНО «Национальные приоритеты». За шесть лет число компаний и проектов-финалистов увеличилось в четыре раза. В шестом сезоне общий объем инвестиций участников превысил 122 млрд рублей, что на 17% выше прошлогоднего показателя. В основном заявки поступили из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, Свердловской, Ленинградской, Нижегородской областей, Красноярского края и Новосибирской области, Краснодарского края, Башкортостана и Челябинской области. Больше всего компании и НКО развивают свои инициативы по нацпроектам «Молодёжь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие» и госпрограмме «Спорт России».