В прокат выходит анимационный фильм «Грузовички»

Что, если твой друг — грузовик? Есть ли смысл тягаться с тягачом, а также где каждый день устраивают пенные вечеринки? Получить ответы на эти и другие непростые вопросы можно начиная с 30 апреля. В прокат выход мультфильм «Грузовички» — яркий, динамичный, остроумный.
Увидеть мир, в котором четырехколесные герои соперничают и назначают свидания, конфликтуют и объединяются, будет интересно и детям, и подросткам, и их родителям. Кстати, приобрести билеты можно по Пушкинской карте, которая работает по нацпроекту «Семья».
Главный герой — карьерный грузовичок-подросток Саня. Он работает вместе с родителями и однажды случайно знакомится с городскими — грузовиком и поливальной машиной. Саня открывает для себя огромный удивительный мир за пределами карьера, дружбу и любовь. А также противостояние, которое идет между городскими и карьерными грузовиками. Прекратить его не так-то просто. Но в горах просыпается вулкан, и это становится общей проблемой. Именно Саня и его друзья помогут грузовикам объединить усилия.
Над производством фильма работала компания «Форпост Продакшн» совместно с кинопрокатной компанией «ВОЛЬГА», «ON Студией» и «Кинокомпанией “Р1”» при поддержке Фонда кино.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.