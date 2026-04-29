Трамп заявил, что морская блокада Ирана эффективнее бомбардировок

Тегеран не хочет, чтобы США сохраняли блокаду, отметил Трамп.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что морская блокада Ирана американскими военными эффективнее, чем боевые действия.

«Блокада в некотором смысле эффективнее, чем бомбардировки», — заверил глава Белого дома, отметив, что последствия морской изоляции со стороны США «будут более тяжелыми» для Тегерана.

По его словам, в Иране не хотят, чтобы Трамп сохранял в силе блокаду. Однако, он не хочет снимать блокаду, потому что не желает, чтобы у Тегерана было ядерное оружие.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Исламской республики Масуд Пезешкиан указал, что Тегеран не присоединится к мирным переговорам с США в условиях давления, угроз или блокады Ормузского пролива. Он подчеркнул, что Штатам для восстановления диалога с Ираном необходимо убрать все помехи, включая блокаду пролива.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше