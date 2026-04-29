В Ростовской области составили антирейтинг муниципалитетов по состоянию дорог

В донской столице с начала года обнаружили 50 тысяч квадратных метров ям, что в 2,5 раза превышает прошлогодние показатели. Поток жалоб от жителей в социальных сетях не снижается, поэтому от городских властей потребовали не формальных отчетов, а немедленной реакции на каждое обращение. Перед главами территорий поставлена задача полностью отчитаться о ликвидации ямочности к 8 мая, а до 1 июня убрать дефекты, подпадающие под гарантийные обязательства. До декабря предстоит провести диагностику ровности покрытия и отсутствию дефектов.