В Ростовской области составили антирейтинг муниципалитетов по состоянию дорог

На заседании регионального правительства был озвучен антирейтинг муниципалитетов Ростовской области с наихудшим состоянием дорог. Наибольший объем неликвидированных дефектов зафиксирован в шести территориях, возглавил этот список Таганрог.
По данным областного министерства транспорта, к концу апреля общая площадь выявленной ямочности на дорогах региона составляла 194 тысячи квадратных метров. Большую часть дефектов — 146 тысяч квадратных метров — уже устранили. Оставшаяся четверть работ находится на стадии завершения. Для наглядного отображения ситуации применяются еженедельные карты-светофоры, где муниципалитеты распределены по трем зонам в зависимости от объемов оставшегося ремонта.
В зеленой зоне с минимальными остатками работ находятся 28 территорий. Удовлетворительная ситуация отмечена в 21 муниципальном образовании, попавшем в желтую категорию.
В красной зоне, где объем неисправленных выбоин превышает тысячу квадратных метров, оказались Каменский район, Азов, Гуково, Донецк, Ростов и Таганрог, возглавивший список.
Глава приморского города заверила, что ремонт завершат до конца мая.
В донской столице с начала года обнаружили 50 тысяч квадратных метров ям, что в 2,5 раза превышает прошлогодние показатели. Поток жалоб от жителей в социальных сетях не снижается, поэтому от городских властей потребовали не формальных отчетов, а немедленной реакции на каждое обращение. Перед главами территорий поставлена задача полностью отчитаться о ликвидации ямочности к 8 мая, а до 1 июня убрать дефекты, подпадающие под гарантийные обязательства. До декабря предстоит провести диагностику ровности покрытия и отсутствию дефектов.
