В Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники

Власти Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале. Такое решение приняли на совещании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба региона.

«Исключение составляют возложения цветов к мемориалам, а также мини-концерты для ветеранов. У нас в округе осталось всего четверо фронтовиков. И обидеть их вниманием в такой день, как 9 мая, мы не имеем права», — написал господин Бойко. Он отметил, что для ветеранов подготовят специальную праздничную программу.

В ночь на 28 апреля БПЛА в третий раз с середины апреля ударили по морскому терминалу в Туапсе. На НПЗ вновь начался пожар, в воздух попали продукты горения. Из одного из резервуаров выбросило нефтепродукты. В городе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. К вечеру 29 апреля пожарным удалось потушить открытое горение.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше