В нижегородском Парке Победы открылась Аллея памяти героев Великой Отечественной войны

В преддверии 9 Мая в нижегородском Парке Победы состоялось торжественное открытие Аллеи памяти (0+), посвященной 28 Героям Великой Отечественной войны — уроженцам Горьковской области. Организатором проекта выступило Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) и «Центра 800».
В торжественной церемонии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Афанасьевич Кузнецов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Анисимов, председатель совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, ректор КУПНО Иван Калмыков, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Игошин, ветеран СВО, кавалер ордена Мужества и руководитель патриотического пространства «Защитники Отечества» Сергей Харинов.
На стендах Аллеи памяти навсегда запечатлены лица и имена тех, кто молодыми уходил на фронт, стоял насмерть у Сталинграда, форсировал Днепр и Вислу, брал Берлин и освобождал Прагу.
Среди увековеченных героев — участник Курской битвы, почетный гражданин города и области Василий Кузнецов, разведчица Александра Нестеренко, летчик-истребитель Евгений Крюков, юнга Северного флота Сергей Раков, а также ветераны Давид Бергер, Аркадий Кричевский, Иван Ржанов, Николай Шишкин, Геннадий Моргунов, Александр Самарин и другие.
Почетное право открыть Аллею памяти было предоставлено 101-летнему ветерану Василию Афанасьевичу Кузнецову.
«81 год назад наши предки победили в ужасной войне, которая затронула всю страну, каждую семью. Никто и никогда не сомневался, что они бьются за правое дело, за наше светлое будущее, за нашу великую страну. Пусть молодое поколение видит и знает, что благодаря этим людям они живут», — поделился заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Анисимов.
Участники мероприятия почтили память всех павших защитников Отечества минутой молчания. Вспомнили имена шести ветеранов, которые ушли из жизни за последний год. Еще несколько месяцев назад они встречали волонтеров, рассказывали свои истории, но теперь их имена навсегда вписаны в ряды «Бессмертного полка»: Давид Бергер, Аркадий Кричевский, Иван Ржанов, Геннадий Моргунов, Александр Самарин, Николай Шишкин.
«Сегодня мы открыли аллею памяти, посвященную героям-ветеранам Великой Отечественной войны. Среди них — те, кто жив и передает нам свой опыт любви к Родине и побед, и те, кто уже навсегда — в “Бессмертном полку”. Нам, молодому поколению, важно заботиться о каждом ветеране, труженике тыла и о тех, кто ковал Победу», — сказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. «Аллея Памяти станет священным местом для всех жителей нашего региона. Увековечивая истории 28 ветеранов-нижегородцев, мы создаем живую летопись подвига наших героев. Мы в неоплатном долгу перед каждым из них и сделаем все, чтобы их имена навсегда остались в памяти людей. Вечная им память и низкий поклон за чистое небо над головой! Теперь, гуляя по парку Победы, наши дети будут знать тех, кто подарил им этот мир», — подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям (фракция «Единая Россия») Василий Суханов.
Ознакомиться с историями героев-нижегородцев на Аллее памяти можно в период работы парка — ежедневно с 08:00 до 21:00.
Для нижегородских волонтеров Победы этот проект стал продолжением многолетней работы по увековечению подвига защитников Отечества. Ранее при их участии в честь героев Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других горячих точек были оформлены 9 тематических вагонов в нижегородском метро, 28 трамваев и 2 электропоезда.