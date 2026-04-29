В башкирском селе Чураево стартовал ремонт гимназии имени Я. Ялкайна

Ремонт Марийской гимназии имени Яныша Ялкайна начался в селе Чураево Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Мишкинского района.
Завершить работы планируют в июле, чтобы уже к 1 сентября принять учеников в полностью обновленных классах. Капремонт идет сразу на нескольких этажах здания: демонтированы старая система отопления и электропроводка, проводят штукатурные работы, устанавливают подоконники и монтируют навесные потолки. На сегодня отопление заменили на 25%, а новая электропроводка проложена на 60%.
Необходимость такого масштабного обновления связана с тем, что гимназия была построена в 1967 году и капитального ремонта там не проводили десятилетиями. После завершения работ в школе станет теплее, светлее и безопаснее, а у учителей появится возможность работать с новым оборудованием, которое планируют установить после модернизации.
«Мы очень ждали этого ремонта. Старое здание — это всегда риски. Сейчас, когда я вижу, как рабочие меняют трубы и тянут новые кабели, понимаю: наша школа наконец-то станет современной и теплой. Дети этого достойны», — отметил директор Марийской гимназии имени Я. Ялкайна Сергей Мурзашев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.