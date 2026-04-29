«Голос из ниоткуда»: говорящий ворон Карлуша напугал Сергея Гармаша

В подмосковной зоостудии «Ковчег», где живут животные-актеры, снимающиеся в кино и рекламе, особое внимание привлекает говорящий ворон Карлуша. Хозяйка птицы Анна Пономарева рассказала KP.RU, как пернатый однажды перепугал на съемочной площадке Сергея Гармаша.
«Тишина на площадке. Звучит команда “Мотор! Камера!” В это помещение входит Сергей Гармаш. И вдруг откуда-то сверху слышит мужской голос: “Привет!” — поделилась хозяйка Карлуши.
По ее словам, ситуация произошла во время работы над «Чебурашкой», где на площадке находились сразу несколько животных-актеров. Ворон неожиданно «включился» и произнес реплику человеческим голосом, что и вызвало замешательство у актера.
«Сергей Гармаш даже испугался немного, потому что кричать оттуда было некому. Как думаете, чей это был голос?», — рассказала Пономарева.
Хозяйка отмечает, что Карлуша давно привык к съемкам и часто реагирует на происходящее вокруг как полноценный участник команды. Он может повторять фразы, подстраиваться под интонации и иногда неожиданно «вступать в диалог», чем регулярно удивляет съемочные группы и гостей площадки.