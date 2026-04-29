В Ростове-на-Дону открыли памятник Александру II

В донской столице состоялось открытие памятника российскому императору Александру II, вошедшему в отечественную историю как царь-освободитель, царь-реформатор. Бюст Александра II установлен у здания регионального управления ФССП, сообщает пресс-служба ведомства.
«В основание скульптурного портрета заложена “Капсула времени”, призванная напомнить потомкам о пройденном пути судебных приставов и важных исторических вехах ведомства», — говорится в сообщении.
Именно в царствование Александра II институт судебных приставов стал частью правовой системы России.
Монумент отлит в мастерской Валерия Жиляева. При его изготовлении скульптор использовал исторические документы, фотографии, изучая детали портрета и мундира императора.
В Ростове-на-Дону памятник Александру II впервые был установлен в 1890 году, однако после Гражданской войны его снесли.