На два месяца продлили арест главе управления имуществом администрации Воронежа

29 апреля Ленинский районный суд Воронежа рассмотрел ходатайство следствия о продлении на два месяца меры пресечения главе управления имущественных и земельных отношений администрации Воронежа, обвиняемому по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба райсуда.
По данным следствия, Руслан Карасалихов во время конкурсных процедур на право аренды автостоянки вынудил одного из участников аукциона отказаться от участия в торгах. В результате договор аренды был заключен с нужным чиновнику участником. Следователь и прокурор поддержали ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, хотя защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест.
В итоге суд принял решение оставить чиновника в изоляторе до 3 июля включительно.
