На два месяца продлили арест главе управления имуществом администрации Воронежа

По данным следствия, Руслан Карасалихов во время конкурсных процедур на право аренды автостоянки вынудил одного из участников аукциона отказаться от участия в торгах. В результате договор аренды был заключен с нужным чиновнику участником. Следователь и прокурор поддержали ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, хотя защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест.