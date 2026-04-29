Ксения Рыжкова: Севастопольский балет впервые добрался до Сибири

Ксения Рыжкова: Это наш совместный выбор с руководством Севастопольского театра. Роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» давно стал классикой. Если вдруг кто-то о нем не слышал, — это и отличный повод расширить свой литературный кругозор. Нам интересно исследовать, а не идти по протоптанному пути, обогащать репертуар, делать что-то новое, выпускать спектакли большой формы, что сейчас настоящая редкость. Художник должен делать то, во что верит, а не гнаться только за известными названиями и кассой. Поход в театр должен переворачивать душу. Мне кажется, в наше время особенно важно, чтобы театр напоминал о человечности. О том, что у нас есть душа, эмоции.