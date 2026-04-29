Ксения Рыжкова: Севастопольский балет впервые добрался до Сибири

Пока что у Севастопольского театра оперы и балета, основанного семь лет назад, нет сцены — есть надежда, что она появится в конце нынешнего года. Но труппа выпускает премьеру за премьерой, активно гастролирует. И теперь благодаря федеральной программе «Большие гастроли» с Севастопольским балетом познакомился и Красноярск.
На сцене Театра оперы и балета имени Хворостовского дважды с аншлагом показали спектакль «Грозовой перевал». Публика, воспитанная на больших сюжетных спектаклях, приняла его с восторгом. Гордость красноярцев вызвало участие в гастролях воспитанника местного балета — премьера севастопольской труппы Дмитрия Соболевского. Зрители отметили и участие в постановке воспитанников молодой севастопольской Академии хореографии. Среди ценителей балета в зале были замечены и зампредседателя правительства Красноярского края Сергей Кузьмин, и краевой министр культуры Аркадий Зинов…
О красноярских гастролях и сегодняшних заботах балетной труппы Севастопольского театра оперы и балета рассказала ее художественный руководитель Ксения Рыжкова — известная и как прима-балерина Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, а прежде и прима Национального Баварского балета в Мюнхене.
Ксения, почему для Красноярска вы решили выбрать именно «Грозовой перевал»? Название спектакля, кстати, для балета нестандартное…
Ксения Рыжкова: Это наш совместный выбор с руководством Севастопольского театра. Роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» давно стал классикой. Если вдруг кто-то о нем не слышал, — это и отличный повод расширить свой литературный кругозор. Нам интересно исследовать, а не идти по протоптанному пути, обогащать репертуар, делать что-то новое, выпускать спектакли большой формы, что сейчас настоящая редкость. Художник должен делать то, во что верит, а не гнаться только за известными названиями и кассой. Поход в театр должен переворачивать душу. Мне кажется, в наше время особенно важно, чтобы театр напоминал о человечности. О том, что у нас есть душа, эмоции.
Севастопольский театр впервые участвует в программе «Большие гастроли»?
Ксения Рыжкова: Да, в этой программе впервые. Но мы уже выступали в прошлом году в Большом театре — как раз с «Грозовым перевалом». Ездили в Мариинский театр в Петербург со спектаклем «Поликушка». И скоро, 28 мая, вновь покажем в Москве «Грозовой перевал» в рамках фестиваля «Золотая маска».
Пока ваш театр только строится — где и как вы существуете?
Ксения Рыжкова: Перебраться всем составом в Севастополь сейчас сложно, потому что балетная труппа только начинает свое становление. Пока мы базируемся в Москве. У нас есть свой балетный зал, и мы существуем как обычный театр: утром урок, потом репетиции. Просто пока без своей сцены — такое немного неформальное существование.
Недавно у вас был первый набор в труппу — как он прошел?
Ксения Рыжкова: Штат у нас пока минимальный — буквально месяц назад мы набрали десять человек. Это и солисты, и кордебалет. Среди солистов — премьер балета Дмитрий Соболевский, исполняющий главную партию в спектакле «Грозовой перевал». Я стараюсь брать артистов, которые меня цепляют. В будущем будет полномасштабный состав — человек семьдесят, как того требуют большие классические спектакли. Но без своей сцены, на которой можно регулярно показывать большой репертуар, держать полную труппу не имеет смысла. Пока мы стараемся мыслить масштабно, но действуем локально — планируем на год-два вперед, не больше.
А в самом Севастополе показывать спектакли удается?
Ксения Рыжкова: Каждое лето мы ездим в Севастополь с очередной премьерой на уникальный фестиваль «Херсонес» под открытым небом — для него специально выстраивается сцена и зрительный зал на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Это отличный шанс увидеться с крымскими зрителями — и они очень тепло встречают нас. Стремимся сделать визиты балетной труппы в Севастополь более регулярными. Надеемся, в следующем сезоне это будет удаваться чаще.
В ближайших планах у вас предвидятся новые постановки?
Ксения Рыжкова: Сейчас у нас два больших спектакля — «Грозовой перевал» и «Поликушка» по рассказу Льва Толстого и тройчатка одноактных балетов. В ближайшее время планируем представить еще одну большую премьеру на сюжет из русской классической литературы. Формирование репертуара планомерно продолжается.
Вы сами продолжаете выходить на сцену со своими артистами — это принципиальная позиция?
Ксения Рыжкова: Да, я продолжаю выходить на сцену. И на гастролях танцую в «Грозовом перевале». Если требую чего-то от артистов, — требую того же и от себя. Это заставляет быть внимательнее. Пока танцуется — танцую, дальше посмотрим.
Почему вы согласились возглавить балетную труппу в проекте, который еще только строится?
Ксения Рыжкова: Всегда интересно что-то начинать с нуля. Ты можешь сделать такую историю, в какую веришь. Не каждому выпадает такая возможность — здесь ведь одновременно и удивительная творческая свобода, и огромная ответственность. К тому же в Севастопольском театре собрались удивительные личности, тот же Ильдар Амирович Абдразаков — наш художественный руководитель. Призвания к чисто административным делам я не чувствую, не буду врать. Задача для меня как художественного руководителя балета направлять труппу в том русле, в котором я вижу искусство. А с административной частью мне помогут.
В России, как ни удивительно, нет женщин-руководителей в самых заметных балетных театрах. Каково вам среди коллег-мужчин?
Ксения Рыжкова: Я об этом не задумывалась. У нас в Севастополе вообще сложилась женская команда: Мария Александрова в Академии хореографии, Анна Касаткина — директор нашего театра. Мне кажется, не важно, мужчина или женщина; важно, есть ли у тебя характер, опыт и видение.
В чем вы видите свою главную цель?
Ксения Рыжкова: Хочется ставить высокую планку и к ней идти. Хочется иметь большой и разнообразный репертуар — и классику (конечно, «Лебединое озеро» и «Баядерку»), и неоклассические, и современные постановки. Чтобы и артистам было интересно пробовать себя в разной хореографии, и зритель видел их с разных сторон.
На сегодня мы прошли немалый путь и представили свое творчество в разных городах России. Особенно радостно было впервые выступить в Красноярске — пока это самые дальние гастроли для нашей балетной труппы. Замечательные зрители проявили живой интерес не только к спектаклю, но и к жизни нашего театра — мы почувствовали это на творческой встрече после показа: такие теплые, душевные встречи очень ценны. Будем рады вернуться сюда вновь, а пока движемся вперед по намеченному плану, к новым достижениям и новым встречам по всей стране.