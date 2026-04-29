В Тамбове открыли новое приемное отделение больницы им. Архиепископа Луки

Новое приемное отделение городской клинической больницы имени Архиепископа Луки открыли в Тамбове. Строительство велось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Тамбовской области.
Приемное отделение площадью 1,5 тыс. кв. м рассчитано более чем на 100 пациентов в сутки и предназначено для оказания экстренной помощи жителям всего региона. Для этого оно оснащено полным комплексом диагностического оборудования и включает экстренную лабораторию и реанимационную палату.
Благодаря таким возможностям специалисты смогут быстрее принимать пациентов в экстренной и неотложной форме, распределять их по степени тяжести и выстраивать оптимальный маршрут лечения уже с момента поступления.
Эту работу дополнительно усилит цифровой контур: сведения о пациентах, доставляемых бригадами скорой помощи, будут заранее поступать в медицинскую информационную систему, формировать электронную историю болезни и помогать определять дальнейшую тактику. Кроме того, для повышения эффективности внедрят цветовую маршрутизацию по тяжести состояния, идентификацию с помощью «умных» браслетов с QR-кодом и цветовое разграничение в одежде медперсонала в зависимости от роли.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.