Люлин уверен, что члены Молодежного парламента должны выступать наставниками для школьников

30 апреля в центре «КУПНО. СТАРТ» прошло выездное заседание Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области. Главной темой заседания стало расширение взаимодействия с «Движением Первых» региона.
В заседании приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутат Законодательного собрания, руководитель аппарата парламента Максим Ребров, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Нижегородской области Вячеслав Амосов, члены Молодежного парламента, муниципальных палат и общественных организаций, участники регионального отделения «Движения Первых» Нижегородской области.
Вячеслав Амосов рассказал о масштабах работы в регионе. По его словам, сегодня в Нижегородской области работают 58 местных отделений — по одному в каждом районе и городском округе. Они объединяют более 1700 первичных отделений, которые созданы прямо в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры и спорта. Для подростков работает 18 тематических сообществ — например, волонтерские отряды, медиацентры, научные и предпринимательские клубы. Все это абсолютно бесплатно для детей. В 2025 году почти 16 тысяч подростков, которые состояли на учете за правонарушения или антиобщественное поведение, приняли участие в событиях движения. Более двух тысяч из них после такой работы были сняты с учета.
Со своей стороны Евгений Люлин заметил, что около 70−80 программ при тотальном внедрении в каждую школу рискуют перегрузить и детей, и учителей.
«В школе за это часто отвечает один человек. Наша задача — не перегружать ребят, а помочь каждому найти свое. Если школьник увлечен спортом, не стоит параллельно вести его на фортепиано», — сказал он.
Педагоги поддержали спикера, добавив, что координация проектов требует огромной самоотдачи и часто — на безвозмездной основе. Евгений Люлин согласился: работа «за идею» имеет пределы, и рекомендовал руководству «Движения Первых» продумать справедливое поощрение наставников. При этом он подчеркнул: отчитываться о работе и стремиться вовлечь в проекты как можно больше детей — это правильно и нужно. Но такие показатели не должны становиться самоцелью.
«Цифры важны, но важнее — живой интерес ребят. Давайте стремиться к тому, чтобы за формальными показателями всегда стояла реальная польза для конкретного ребёнка, чтобы ему самому было интересно», — сказал Евгений Люлин.
Итогом встречи стал переход к системному сотрудничеству. Как отметил председатель Молодежного парламента Владимир Москаленко, раньше взаимодействие с «Движением Первых» было эпизодическим, а теперь появится общая стратегия.
«Мы будем в авангарде школьного самоуправления, планируем участвовать в лагерных сменах, а право законодательной инициативы позволит стать главной площадкой для идей педагогов и школьников. Договорились о “Днях Молодежного парламента” на сменах “Первых” и участии молодых парламентариев в проекте “Классные встречи” в роли наставников», — отметил Владимир Москаленко.
Евгений Люлин в завершение заверил, что Законодательное собрание всегда готово быть надежным союзником для тех, кто искренне работает на благо молодежи.