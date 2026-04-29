Люлин уверен, что члены Молодежного парламента должны выступать наставниками для школьников

Вячеслав Амосов рассказал о масштабах работы в регионе. По его словам, сегодня в Нижегородской области работают 58 местных отделений — по одному в каждом районе и городском округе. Они объединяют более 1700 первичных отделений, которые созданы прямо в школах, колледжах, вузах, учреждениях культуры и спорта. Для подростков работает 18 тематических сообществ — например, волонтерские отряды, медиацентры, научные и предпринимательские клубы. Все это абсолютно бесплатно для детей. В 2025 году почти 16 тысяч подростков, которые состояли на учете за правонарушения или антиобщественное поведение, приняли участие в событиях движения. Более двух тысяч из них после такой работы были сняты с учета.