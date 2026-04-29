Главные новости за 29 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Белгородской области в результате удара по пассажирскому автобусу погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил Telegram-канал главы региона Вячеслава Гладкова. Три женщины скончались на месте от полученных ранений. Восемь пострадавших были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, третий — в операционной.