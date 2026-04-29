Жителя Нижегородской области осудили за поджог военкомата и авто бывшей

Судом установлено, что в ночь на 23 февраля 2025 года Морозов на почве длительных неприязненных отношений к бывшей сожительнице и членам ее семьи заранее подготовил горючую жидкость и прибыл к дому женщины в Нижегородской области, где облил и поджег две машины и имущество в них. Авто уничтожены, общий ущерб превысил 1,6 миллиона рублей.