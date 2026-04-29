В Хабаровске стартовал ремонт участка дороги на улице Шеронова

Ремонт участка дороги на улице Шеронова — от Волочаевской до Ленина — стартовал в Хабаровске. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Обновление планируют завершить до конца августа. Сейчас подрядчик подготавливает основание и демонтирует старое асфальтовое покрытие. Предстоит привести в порядок 1 км дороги: уложить новый асфальтобетон, обновить трамвайные пути, установить бордюрный камень, обустроить тротуары и систему водоотведения.
При этом особое внимание уделят трамвайной инфраструктуре. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона отметили, что капитального ремонта путей на этом участке давно не было, из-за чего конструкции заметно износились. Поэтому комплексные работы там — это не только вопрос комфорта, но прежде всего безопасности пассажиров и водителей.
Отдельный акцент сделан на трамвайных переездах на пересечениях улицы Шеронова с Ленина и Блюхера: там установят железобетонные плиты. Это повысит износостойкость участков с интенсивным движением и поможет снизить вибрацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.