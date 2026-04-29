Ученые определят ключевые места обитания и состояние популяции дельфинов Черного моря

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники экологического фонда «Чистые моря» в партнерстве с ведущими специалистами по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН при господдержке определят ключевые места обитания и состояние популяции китообразных, обитающих в российской акватории Черного моря. Такая работа будет проведена впервые за последние 30 лет, сообщила ТАСС руководитель проекта, заместитель генерального директора фонда Анна Субботина.
«Благодаря победе в конкурсе Президентского фонда природы и полученному гранту мы сможем реализовать масштабный научно-просветительский проект “Дельфины Черного моря: изучить, чтобы сохранить”. В России отсутствуют целевые программы по изучению и сохранению популяций китообразных, обитающих в акватории Черного моря, и после прекращения промысла в 1980-х годах комплексные исследования этих животных практически не велись. Важно выявить и определить ключевые места обитания, численность и состояние популяции китообразных в российской акватории Черного моря от Тамани до границы с Абхазией», — сказала она.
Субботина отметила, что все три вида черноморских китообразных — афалина, дельфин-белобочка и обыкновенная морская свинья (азовка) занесены в Красную книгу РФ и Красный список МСОП. При этом системных данных об их численности, распределении и реальных угрозах до сих пор нет. Разлив мазута в Анапе в 2024 году и массовая гибель дельфинов в 2017 и 2020 годах показали, что без актуальных научных данных невозможно ни оценить ущерб, ни выстроить эффективную систему защиты морских млекопитающих.
Реализация проекта, рассчитанного до весны 2028 года, уже началась. Команда проводит первичное обследование побережья, определяя ключевые точки для долгосрочного мониторинга. Запланированы судовые учеты с выходом в море, береговые наблюдения, попутное обследование доступных участков побережья на предмет обнаружения павших животных, фото- и видеофиксация китообразных. Специалисты также проведут регистрацию антропогенных угроз — мусора, пятен топлива, шума, соберут данные о физических параметрах среды и найденных погибших животных.
«Результатом реализации проекта станет создание научной основы для сохранения дельфинов. Будет подготовлен отчет, содержащий актуальные и доступные архивные данные о состоянии китообразных в исследуемой акватории — их численности, распределении, комплексной оценке угроз с картой рекомендованных зон покоя. Планируем дать обоснование для выделения и расширения охраняемых морских акваторий. Исследования будут направлены в Минприроды России, Росприроднадзор, территориальные природоохранные структуры, в ведении которых находятся краснокнижные китообразные, для принятия эффективных управленческих решений и стартовой базы для начала работы над созданием государственной Стратегии сохранения китообразных Черного моря», — сказал научный руководитель проекта Дмитрий Глазов.