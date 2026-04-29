Европа нагревается быстрее всего мира: в чем причина пригорания

Европа нагревается сильнее всего остального мира. И нет, не от того, о чем вы подумали. Все дело, как обычно, в климате. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) представили доклад «Состояние климата в Европе 2025».
В 2025 году климатические изменения затронули 95% территории Европы: годовые температуры были выше средних, особенно в субарктической Фенноскандии, где температура превысила 30 градусов по Цельсию. Ледники потеряли массу, снежный покров уменьшился на 31%, ледяной щит Гренландии потерял 139 млрд тонн льда.
Температура поверхности моря также достигла рекордного уровня, 86% акватории испытали морские волны тепла. Лесные пожары охватили более 1,034 млн гектаров, что стало рекордом. Уровень речного стока был ниже нормы в 70% рек, а штормы и наводнения затронули тысячи людей.
Экстремальные явления повлияли на биоразнообразие: морские волны тепла уничтожили заросли морской травы в Средиземном море, лесные пожары уничтожили торфяники. Изменение климата вызвало сокращение ареалов обитания и нарушение сезонных закономерностей.
