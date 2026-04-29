Суд в Ярославле признал экстремистским движение «Каллисто»*

Суд в Ярославле рассмотрел административный иск областного управления Минюста РФ о признании регионального общественного объединения ЛГБТ-движение* «Каллисто»* экстремистским и запрете его деятельности. Об этом сообщило издание «КП-Ярославль».
В публикации отметили, что объединение было создано в 2017 году и действовало в регионе без образования юрлица.
«Судом установлено, что деятельность регионального общественного объединения направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей, в частности традиционных семейных», — говорится в материале.
Ярославский облсуд признал ЛГБТ-движение* «Каллисто»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России.
Как писал сайт KP.RU, двумя днями ранее суд в Петербурге запретил деятельность межрегионального движения «Российская ЛГБТ-сеть»*, признав его экстремистским объединением.
* движение признано экстремистским, запрещено на территории России.