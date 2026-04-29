25 городских фонтанов запустят к маю в Нижнем Новгороде

Особое внимание уделяют главному фонтану на площади Минина и Пожарского — его уже освободили от зимнего укрытия и привели в порядок чаши и резервуар. Сейчас работы продолжаются в подземной части: специалисты монтируют и настраивают насосы, проверяют дренаж и готовят систему к запуску. После этого фонтан пройдёт финальную настройку. По данным обслуживающей организации, оборудование позволяет синхронизировать водные струи с музыкой и подсветкой, создавая полноценное светомузыкальное шоу.