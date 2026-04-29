«Я никогда не покидала Россию»: Манижа разоблачила саму себя — в декрете, а не в эмиграции

Напомним, ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что его организация потребовала провести проверку слов певицы Манижи на предмет оправдания терроризма. Он пояснил, что будет направлено обращение в ФСБ с просьбой привлечь лингвистов для изучения высказываний артистки о террористах из «Крокуса». По мнению Бородина, такие заявления подрывают имидж российской власти и вызывают раздражение у граждан. Он также добавил, что в организацию поступают жалобы от россиян и бойцов СВО, которые недоумевают, почему певица приезжает в страну и зарабатывает здесь деньги.