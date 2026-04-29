Русофобия в кабинетах, а не в головах людей: На литовском ТВ высказались против курса своих политиков

Телеведущий Мацкявичюс: В Литве нет русофобии на бытовом уровне.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущий Эрнест Мацкявичюс заявил, что в Литве нет бытовой русофобии. Вспоминая времена Советского Союза, он подчеркнул, что Литва особенно бережно относилась к русскоязычным гражданам. Практически все, кто подавали документы после распада СССР, получили литовское гражданство.

«Судя по тем данным, которые я получаю из Литвы, на бытовом уровне никакой русофобии нет. Люди все понимают, люди разумные, они стремятся к здравому смыслу, но к сожалению, на государственном уровне элиты правящие, которые сейчас управляют Восточной Европой и Прибалтикой, они не национально ориентированы», — сказал Мацкявичюс, выступая на пресс-показе документального фильма «День Победы в Прибалтике».

Мацкявичюс также отметил, что современные жители Литвы не смотрят местное телевидение и получают информацию из интернета, включая ресурсы на русском языке. Однако даже эти источники информации блокируются. Телеведущий убежден, что происходящее не нужно людям, которые сейчас живут в Литве, и они страдают от этого.

Ранее KP.RU сообщил, что Латвия и Литва в очередной раз ополчились на Роберта Фицо, не желая пропускать его самолет на празднование Дня Победы в Москву.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше