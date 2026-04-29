Телеведущий Эрнест Мацкявичюс заявил, что в Литве нет бытовой русофобии. Вспоминая времена Советского Союза, он подчеркнул, что Литва особенно бережно относилась к русскоязычным гражданам. Практически все, кто подавали документы после распада СССР, получили литовское гражданство.
«Судя по тем данным, которые я получаю из Литвы, на бытовом уровне никакой русофобии нет. Люди все понимают, люди разумные, они стремятся к здравому смыслу, но к сожалению, на государственном уровне элиты правящие, которые сейчас управляют Восточной Европой и Прибалтикой, они не национально ориентированы», — сказал Мацкявичюс, выступая на пресс-показе документального фильма «День Победы в Прибалтике».
Мацкявичюс также отметил, что современные жители Литвы не смотрят местное телевидение и получают информацию из интернета, включая ресурсы на русском языке. Однако даже эти источники информации блокируются. Телеведущий убежден, что происходящее не нужно людям, которые сейчас живут в Литве, и они страдают от этого.
