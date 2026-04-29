Мелик-Гусейнов прокомментировал отставку экс-тренера «Пари НН» Шпилевского

Экс-гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об отставке бывшего главного тренера клуба Алексея Шпилевского. Об этом он рассказал в интервью Матч ТВ.
Мелик-Гусейнов заявил, что не считает ошибкой решение пригласить Шпилевского в клуб. Перед тренером стояла задача сделать игру команды более зрелищной. «При новом главном тренере эта зрелищность появилась, считаю, что Алексей справился с этой частью своих задач», — добавил Мелик-Гусейнов.
При этом он отметил, что команда не добилась больших результатов. Однако не смог назвать точных причин увольнения, так как соответствующей информации у него нет.
Также экс-гендиректор «Пари НН» отметил, что у Шпилевского большое будущее и назвал его ценным специалистом.
Напомним, что об отставке Шпилевского стало известно 28 апреля. Новым главным тренером клуба назначили Владимира Гаранина.