Мелик-Гусейнов прокомментировал отставку экс-тренера «Пари НН» Шпилевского

Он заявил, что не считает ошибкой решение пригласить Шпилевского в клуб.

Экс-гендиректор ФК «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об отставке бывшего главного тренера клуба Алексея Шпилевского. Об этом он рассказал в интервью Матч ТВ.

Мелик-Гусейнов заявил, что не считает ошибкой решение пригласить Шпилевского в клуб. Перед тренером стояла задача сделать игру команды более зрелищной. «При новом главном тренере эта зрелищность появилась, считаю, что Алексей справился с этой частью своих задач», — добавил Мелик-Гусейнов.

При этом он отметил, что команда не добилась больших результатов. Однако не смог назвать точных причин увольнения, так как соответствующей информации у него нет.

Также экс-гендиректор «Пари НН» отметил, что у Шпилевского большое будущее и назвал его ценным специалистом.

Напомним, что об отставке Шпилевского стало известно 28 апреля. Новым главным тренером клуба назначили Владимира Гаранина.