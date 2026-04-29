Мужчина с ножом напал на членов еврейской общины в Лондоне

Мужчина с ножом напал на евреев возле крематория в районе Голдерс-Грин в северной части Лондона. Двое мужчин 30 и 70 лет получили травмы. Лондонская полиция квалифицировала случившееся как теракт. Об этом сообщило местное отделение «Шомрим» в X.
Очевидцам удалось задержать нападавшего, который оказал сопротивление. Прибывшие полицейские обезвредили его с помощью шокера. Пострадавшие получили медицинскую помощь, сейчас они находятся в стабильном состоянии. Подозреваемый, которым оказался 45-летний мужчина, был арестован.
Недавно взрыв произошел в еврейской школе в Амстердаме. Полиция и пожарные сразу прибыли на место происшествия. По словам мэра города Фемке Халсемы, взрыв вызвал «незначительный» ущерб. Глава Амстердама отметил, что полиция рассматривает произошедшее как целенаправленное нападение на еврейскую общину.
Мужчина в американском штате Мичиган врезался в здание синагоги на автомобиле, после чего открыл стрельбу. Информации о пострадавших в результате стрельбы нет. Позже выяснилось, что подозреваемый в нападении на синагогу недавно потерял родных: они погибли в ходе ударов Израиля по Ливану.