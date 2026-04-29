Стоянов шутил — птица смеялась: как говорящий ворон Карлуша стал звездой съемок «Вампиров средней полосы»

На съемочных площадках российских фильмов иногда происходят вещи, которые сложно придумать заранее. Одна из таких историй связана с говорящим вороном Карлушей из подмосковной зоостудии «Ковчег». Как рассказала KP.RU Анна Пономарева, руководитель студии, птица давно стала полноценным «актером» и умеет удивлять даже опытных артистов, включая Юрия Стоянова.
«Иногда происходит что-то смешное. Например, во время съемок “Вампиров средней полосы” (18+) Юрий Стоянов между сценами часто шутил. А Карлуша, который находился неподалеку, ржал после его реплик. И это уже веселило всех — и самого Юрий Стоянова, и всю съемочную группу», — поделилась хозяйка говорящего ворона.
По словам Пономаревой, Карлуша не просто повторяет звуки, а действительно «встраивается» в атмосферу съемок. Он чувствует настроение людей, реагирует на громкие голоса, шутки и даже паузы, из-за чего его поведение часто становится частью импровизации на площадке.
Такие животные- «актеры» требуют особого подхода. Карлуша привык к работе с людьми, много лет участвует в проектах и уже стал узнаваемым персонажем для съемочных групп. Его выходки нередко остаются за кадром, но именно они, по словам команды «Ковчега», создают самые живые и запоминающиеся моменты на съемках.
