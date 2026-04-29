Акционер ВТБ Юрченко опроверг информацию о продаже акций банка

В конце апреля ВТБ провел техническую операцию: государственные привилегированные акции (префы) обменяли на новые обыкновенные, из‑за чего общее число обычных акций резко выросло, а процентные доли всех частных акционеров формально «упали», хотя количество акций в штуках у них не уменьшилось и может даже вырасти. Цель операции — упростить структуру капитала, убрать особый статус префов государства и сделать все акции одинаковыми по правам и дивидендам, пусть и ценой того, что частные пакеты в процентах выглядят меньше.