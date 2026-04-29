Акционер ВТБ Юрченко опроверг информацию о продаже акций банка

Акционер ВТБ Евгений Юрченко заявил в беседе с РБК, что не продавал акции банка, сообщения об этом на форумах трейдеров он связал с «ошибками толкований».
«Акции с того момента [после увеличения пакета свыше 10%] не продавал, а только покупал. Ошибки толкований вызваны тем, что количество обыкновенных акций увеличилось в два раза после конвертации привилегированных акций государства», — пояснил Юрченко.
«Количество акций у меня не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. Изменилось лишь процентное выражение. Я верю в позитивное развитие банка ВТБ», — добавил он.
Данные о снижении доли Юрченко в капитале ВТБ с 10,68 до 5,47% указывались в сообщении госбанка в Центре раскрытия корпоративной информации. Сообщение относилось к результатам конвертации привилегированных акций.
Доля Росимущества по итогам конвертации выросла с 32,4 до 45,37%, доля Минфина увеличилась с 17,68 до 29,1%.
В конце апреля ВТБ провел техническую операцию: государственные привилегированные акции (префы) обменяли на новые обыкновенные, из‑за чего общее число обычных акций резко выросло, а процентные доли всех частных акционеров формально «упали», хотя количество акций в штуках у них не уменьшилось и может даже вырасти. Цель операции — упростить структуру капитала, убрать особый статус префов государства и сделать все акции одинаковыми по правам и дивидендам, пусть и ценой того, что частные пакеты в процентах выглядят меньше.
О том, что пакет акций ВТБ, принадлежащий Юрченко, превысил 10% обыкновенных акций, ВТБ в рамках раскрытия корпоративной информации сообщил 23 апреля. Тогда его стоимость на Мосбирже составила 67,4 млрд руб. ($904 млн по курсу ЦБ).
О том, что Юрченко консолидировал более 5% акций ВТБ, госбанк впервые сообщил в феврале. Затем он наращивал пакет, писал РБК. В конце марта на форуме ВТБ в Екатеринбурге миноритарий банка декларировал намерение довести пакет до 10% акций. «Доля в 10% может быть некой задачей, да», — заявил он тогда.
В середине февраля Юрченко предложил свою кандидатуру в наблюдательный совет ВТБ, а в марте был номинирован в списки для утверждения на собрании акционеров.
