В больнице города Дедовска в Московской области открыли детскую комнату

«Добрую комнату» открыли в детском отделении Истринской клинической больницы в Дедовске Московской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В новой игровой зоне есть книги, раскраски, конструкторы, пирамидки, игровая панель и телевизор — все для детей. Атмосферу дополнили сказочными иллюстрациями на стенах. При обустройстве комнаты особый акцент сделан на безопасности. На полу уложен мягкий материал. Что касается игрушек, то в комнате только те, которые можно быстро и часто дезинфицировать.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.