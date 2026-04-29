Расписание движения пригородных поездов изменится в праздники в Нижегородской области

Расписание движения пригородных поездов изменится в предпраздничные и праздничные дни в Нижегородской, Кировской и Владимирской областях. В предпраздничный день, 30 апреля, поезда будут курсировать по пятничному, а в праздничные дни, 1, 2 мая, — по субботнему графику. В воскресенье, 3 мая, график движения остается без изменений. Об этом сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».