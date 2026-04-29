Расписание движения пригородных поездов изменится в праздники в Нижегородской области

Расписание движения пригородных поездов изменится в предпраздничные и праздничные дни в Нижегородской, Кировской и Владимирской областях. В предпраздничный день, 30 апреля, поезда будут курсировать по пятничному, а в праздничные дни, 1, 2 мая, — по субботнему графику. В воскресенье, 3 мая, график движения остается без изменений. Об этом сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».
В рамках «пятничного» расписания 30 апреля будут курсировать поезда:
№№ 6749/6750/6751/6752 сообщением Нижний Новгород — Бобыльская — Нижний Новгород отправлением из Нижнего Новгорода в 16:49 и со станции Бобыльская в 19:37; №№ 6753/6754 сообщением Нижний Новгород — Сечуга — Нижний Новгород отправлением из Нижнего Новгорода в 17:27 и со станции Сечуга в 20:58.
В рамках «субботнего» расписания 1 и 2 мая в целях сокращения интервалов движения по маршруту Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород будут запущены дополнительные электропоезда № 6528 отправлением из Нижнего Новгорода в 14:25 и № 6637 отправлением из Тарасихи в 15:43.
Также отметим, что поезда №№ 7093/7095/7094/7096 сообщением Нижний Новгород — Ужовка — Саранск — Нижний Новгород 1 мая будут курсировать согласно «субботнему» расписанию с отправлением из Нижнего Новгорода в 07:35, из Саранска в 17:10.
Дополнительно сообщаем, что по маршруту Нижний Новгород — Урень — Нижний Новгород вне графика пятничных и выходных дней будут запущены дополнительные скоростные электропоезда:
1 и 3 мая № 6614 отправлением из Нижнего Новгорода в 09:36 и № 6629 отправлением из Уреня в 11:58; 30 апреля и 1 мая № 6622 отправлением из Нижнего Новгорода в 13:00 и № 6645 отправлением из Уреня в 15:29.
Пригородные поезда на участках Нижний Новгород — Фролищи, Киров — Яр — Светлополянск и Луза — Христофорово в период с 30 апреля по 3 мая будут курсировать согласно своей периодичности без учета переноса выходных дней.