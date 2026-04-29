В Нижнем Тагиле началась обработка парков от клещей

В Нижнем Тагиле стартовала акарицидная обработка зеленых зон.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле 27 апреля началась противоклещевая обработка парков и скверов. На сегодняшний день защищены 16 пространств массового отдыха горожан. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В перечень вошли Курган Памяти, Площадь танкостроителей, лесопарк «Пихтовые горы» и Пионерский сквер на улице Ильича. Уже 30 апреля специалисты переместятся в парк «Народный». Перед опрыскиванием рабочие расчищают зоны от прошлогодней листвы и накопившегося за зиму мусора.

-В течение трех — пяти дней после проведения обработки просим не ходить по траве и не выгуливать собак. Предупреждения разместят на информационных стендах и специальных аншлагах. По истечении положенного срока передвигаться по территории можно свободно, — отметила директор МБУ «Служба экологической безопасности» Лариса Носовская.

Всего до 15 мая в городе приведут в порядок 53 парка и сквера. Противоклещевые мероприятия также запланированы у школ, детских садов, загородных лагерей и на кладбищах.