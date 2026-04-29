В Ростове крупный завод начал строить экспериментальный цех

В Ростове приступили к строительству экспериментального цеха площадью 12 тысяч квадратных метров на крупном предприятии, сообщили в пресс-службе предприятия. К апрелю завершилась начальная фаза работ — введен в эксплуатацию сборочный участок.
Новое пространство проектируется как высокотехнологичная и эргономичная площадка для разработки передовой сельскохозяйственной техники. На объекте уже выполнили основной объем строительно-монтажных работ: проложили сети водоснабжения, канализации и ливневого отвода, смонтировали систему подачи сжатого воздуха с готовыми выводами. Полы здесь залили армированным бетоном с упрочняющим покрытием.
Цех планируют запускать поэтапно. Первым в него перебазируется участок сборки опытных образцов. Сейчас там монтируют зерноуборочные комбайны, которые ближайшим летом отправятся на полевые испытания. Впоследствии на площадке будут собирать тракторы и другую технику.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.