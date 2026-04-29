Минэнерго назвало стабильной ситуацию на рынке топлива в России

Стоимость моторного топлива в России остается стабильной, несмотря на рост цен на зарубежном рынке углеводородов, сообщили РБК в пресс-службе Министерства энергетики.
По данным ведомства, в стране сейчас достаточно светлых нефтепродуктов (бензин, дизель, керосин, растворители). Перебоев с обеспечением регионов не зафиксировано, отрасль готова к сезонному повышению спроса.
В Минэнерго уточнили, что стабильности на внутреннем рынке в том числе способствуют меры правительства. Речь идет, в частности, о запрете поставок бензина за рубеж, которые начали действовать с апреля. Кроме того, сохраняется ограничение на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.
«С учетом складывающегося баланса спроса и предложения будут приниматься необходимые регуляторные меры», — добавили в министерстве.
С 1 апреля правительство ввело запрет на экспорт российского бензина, позднее распространив его на непосредственных производителей нефтепродуктов. Мера будет действовать до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильности на внутреннем рынке в преддверии сезона повышенного спроса, а также начала сельскохозяйственных полевых работ.
На принятие мер также повлиял рост мировых цен на нефть, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. 29 апреля стоимость марки Brent достигла $117.
