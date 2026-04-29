В селе Юсьва в Пермском крае благоустроят площадь Славы

Там установят памятный монумент в честь участников СВО.

Источник: Национальные проекты России

Площадь Славы благоустроят в селе Юсьва в Пермском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа.

Работы запланированы на 2026 год, начать их собираются летом. Сначала специалисты проведут подготовительный этап: демонтируют устаревшие конструкции на площади — трибуны для митингов и собраний, старые флагштоки и осветительные приборы, которые уже не соответствуют современным требованиям.

После этого приступят к основным мероприятиям. На площади установят памятный монумент в честь участников специальной военной операции, а прилегающую территорию полностью обновят: обустроят пешеходную зону с удобным покрытием, установят лавочки и добавят озеленение. Одновременно внимание уделят и существующим мемориальным объектам — памятники героям Гражданской войны и солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отреставрируют и приведут в порядок.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.