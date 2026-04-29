Налог и капитал: какая часть прибыли пойдет на дивиденды ВТБ

ВТБ может направить на дивиденды 30% от чистой прибыли. Такой прогноз в эфире Радио РБК озвучил Шавкат Мустафаев из ИК «Эритрина».

Источник: РБК

В отчетности ВТБ по МСФО за первый квартал 2026 года «обрадовали» несколько моментов, сообщил директор по инвестициям ИК «Эритрина» Шавкат Мустафаев в эфире Радио РБК. У банка начала расти процентная маржа, увеличивается коэффициент окупаемости инвестиций (ROI), потребительские кредиты переводятся в корпоративные, что повышает стабильность получения чистого процентного дохода.

Банк сможет направить на выплату дивидендов 30% от чистой прибыли. Это позволит соответствовать требованиям по достаточности капитала и получить одобрение от Банка России.

По итогам 2026 года менеджмент ВТБ ожидает прибыль в диапазоне от 600 млрд до 650 млрд руб. В базовом прогнозе эксперт предлагает ориентироваться на прибыль в 500−550 млрд руб., в этом вопросе многое будет зависеть от того, как банк распорядится непрофильными активами.