Компанию в Прикамье оштрафовали на 725 тысяч рублей за нарушения утиля отходов

В Чайковском крупную агрокомпанию привлекли к ответственности после прокурорской проверки. Поводом стали жалобы жителей на возможные нарушения при обращении с отходами животноводства.
Проверку организовала городская прокуратура совместно со специалистами Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. В ходе инспекции выяснилось, что на территории предприятия биологические отходы и побочные продукты животноводства складировались без необходимой очистки и подтверждения их безопасности. Кроме того, компания не контролировала состояние грунтовых вод.
Надзорные органы зафиксировали нарушения природоохранного, ветеринарного и санитарного законодательства. В результате юридическое лицо оштрафовали на общую сумму 725 тысяч рублей.
В прокуратуре отметили, что устранение выявленных нарушений остаётся на контроле.