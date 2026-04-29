Компанию в Прикамье оштрафовали на 725 тысяч рублей за нарушения утиля отходов

Зафиксированы нарушения природоохранного, ветеринарного и санитарного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

В Чайковском крупную агрокомпанию привлекли к ответственности после прокурорской проверки. Поводом стали жалобы жителей на возможные нарушения при обращении с отходами животноводства.

Проверку организовала городская прокуратура совместно со специалистами Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. В ходе инспекции выяснилось, что на территории предприятия биологические отходы и побочные продукты животноводства складировались без необходимой очистки и подтверждения их безопасности. Кроме того, компания не контролировала состояние грунтовых вод.

Надзорные органы зафиксировали нарушения природоохранного, ветеринарного и санитарного законодательства. В результате юридическое лицо оштрафовали на общую сумму 725 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что устранение выявленных нарушений остаётся на контроле.