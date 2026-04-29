Путин в беседе с Трампом заявил, что наземная операция против Ирана неприемлема

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом заявил тому, что вероятное проведение наземной операции США против Ирана неприемлемо. По его мнению, это приведет лишь к ухудшению ситуации в ближневосточном регионе. Об этом сообщил СМИ помощник президента Юрия Ушакова.