Нижегородские приставы отправили на СВО болотоход нетрезвого водителя

В селе Спасское Нижегородской области приставы изъяли болотоход у нетрезвого водителя и отправили в зону СВО. Об этом сообщили в ГУФССП региона.
44-летний водитель ранее был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Однако его это не остановило. В состоянии алкогольного опьянения он вновь сел за руль, но уже болотохода.
По приговору суда транспортное средство должно быть передано в доход государства. Приставы связались с Минобороны и предложили передать болотоход. Там ответили согласием.
