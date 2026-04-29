Нижегородские приставы отправили на СВО болотоход нетрезвого водителя

44-летний водитель ранее был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

В селе Спасское Нижегородской области приставы изъяли болотоход у нетрезвого водителя и отправили в зону СВО. Об этом сообщили в ГУФССП региона.

44-летний водитель ранее был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Однако его это не остановило. В состоянии алкогольного опьянения он вновь сел за руль, но уже болотохода.

По приговору суда транспортное средство должно быть передано в доход государства. Приставы связались с Минобороны и предложили передать болотоход. Там ответили согласием.

Ранее сообщалось, что нижегородские приставы спасли грудную девочку от неблагополучной матери.