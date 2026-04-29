Милей: Европа оказалась на грани уничтожения из-за собственной политики

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Европа находится на грани уничтожения из-за последствий собственной политики в миграционной, демографической и экологической сферах. Своей позицией он поделился на конференции по экономической теории.
По мнению главы государства, разрушение пенсионной системы, продвижение «зеленой повестки» и поощрение абортов привели к демографическим проблемам, которые европейские страны попытались решить путем «импорта людей» через открытие границ.
— Так Европа оказалась на грани уничтожения, — передает слова Милея ТАСС.
Президент США Дональд Трамп также раскритиковал миграционную политику европейских стран, назвав ее катастрофической. Он заявил, что Америка смогла заранее предотвратить подобный кризис, сократив поток мигрантов до нулевых показателей.
Предприниматель и миллиардер Илон Маск в свою очередь выразил мнение, что Брюссель перестал быть бельгийским городом. Он прокомментировал статистику от блогера Марио Науфола, согласно которой около трех четвертей детей в столице Бельгии — неевропейского происхождения.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе ежегодно мигранты убивают огромное количество человек. Политик уточнил, что среди погибших — дети, мужчины и женщины. Все преступления, совершенные «беженцами», происходили в период с 2000 года.