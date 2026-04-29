Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика на маркетплейсах

Недобросовестные предприниматели продают на маркетплейсах семена борщевика Сосновского — инвазивного сорняка, способного вызывать ожоги на коже. Об этом ТАСС сообщила начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.
«Дальше будем историю эту продолжать по работе с маркетплейсами, чтобы… не допускали таких нарушений, чтобы потом уже обычные люди, обычные дачники, сельские жители, все, кто покупает семена для своих участков, также не нарушали законодательство», — сказала Ольга Захарова.
На днях сотрудники Россельхознадзора сделали контрольную закупку обыкновенного борщевика, который применяется в кулинарии, рассказала Ольга Захарова. Сейчас специалисты ждут результаты исследования. Они позволят понять, не пытаются ли злоумышленники под видом сорняка продать одноименное растение.
С 1 марта 2026 года в России действует закон, обязывающий владельцев всех категорий земель выявлять и ликвидировать опасные растения. Их перечень должны устанавливать региональные власти. В случае несоблюдения требований владельцев жилых участков могут оштрафовать: с физлиц могут взыскать до 100 тыс. руб., с юрлиц — до 700 тыс. руб. Риск изъятия собственности существует при длительном игнорировании предписаний и бесконтрольном распространении сорняков.