В Минеральных Водах стартовал ремонт детской художественной школы

Ремонт детской художественной школы стартовал в Минеральных Водах. Работы идут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Проект включает комплекс работ, который затронет как внешний вид, так и инженерные системы учреждения. Планируется обновить фасад, полы, стены и потолки, заменить окна и двери, а также модернизировать отопление и вентиляцию. Параллельно усилят требования к безопасности: будут использовать современные материалы и установят противопожарные двери на путях эвакуации. Завершить ремонт рассчитывают к началу нового учебного года, чтобы дети смогли заниматься в более комфортных условиях.
Отдельное внимание уделят созданию инклюзивной среды. Продуманное освещение и цветовое решение интерьеров, а также обновленный методический фонд помогут сформировать удобную и вдохновляющую образовательную атмосферу для юных художников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.