Главные новости за 29 апреля. Ростов-на-Дону и область

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) оставил без изменения приговор по делу бывшего главного архитектора Азова Марины Ковалевич. В марте 2025 года Азовский городской суд признал Марину Ковалевич виновной в получении взятки и в покушении на получение взятки (п. «в» ч.5 ст.290; ч.3 ст. 30 ч.6 ст. 290 УК РФ). Ей было назначено 7 лет 1 месяц колонии общего режима со штрафом 360 тыс. руб.