Экс-замглавы «Оборонстроя» обвинили в хищении из-за особняка около Кремля

Защита указала, что у Ясаковой не было умысла на хищение денежных средств как у Малоземова, так и у любого другого потенциального покупателя. Адвокаты подчеркнули, что решение о продаже здания в Романовом переулке принималось независимо от личности приобретателя, а сам объект реализовывался с привлечением риелторского агентства «ОКС капитал». Вместе с этим, по версии защиты, довод обвинения о направленности умысла именно на средства Малоземова не подтверждается материалами дела, в том числе с учетом того, что покупка финансировалась за счет заемных банковских средств, которыми на момент сделки покупатель не располагал. Адвокаты также сослались на правоприменительную практику и разъяснения Верховного суда, отметив, что для квалификации мошенничества необходим прямой умысел, сформированный до получения денежных средств.