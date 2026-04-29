В городе Реутове в Подмосковье открыли медцентр для онлайн-консультаций

Новый телемедицинский центр, позволяющий консультировать пациентов дистанционно, открыли в Реутове Московской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Центр позволит жителям получать консультации без посещения медучреждения. Врачи связываются с пациентами по аудио- и видеосвязи, уточняют жалобы, оценивают состояние, фиксируют жизненные показатели и дают рекомендации по утвержденным алгоритмам.
Точность таких консультаций повышает доступ к электронной медицинской карте: специалисты заранее видят историю болезни, учитывают сопутствующие патологии и собирают анамнез, что помогает принимать более взвешенные решения.
«Телемедицинские консультации позволяют получать необходимые услуги дистанционно, без посещения лечебного учреждения. Посредством телемедицинской консультации при отсутствии жалоб жители могут официально закрыть больничный лист по ОРВИ. Кроме того, функционал системы позволяет продлить электронный рецепт на получение льготных лекарственных препаратов и получить квалифицированную расшифровку результатов пройденной диспансеризации», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Реутовской клинической больницы Оксана Коробкина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.